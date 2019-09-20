Введите ваш ник на сайте

Оденсе - Орхус

20.09.2019, Пятница, 20:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 10 тур Оденсе - Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
25 тур
11 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Оденсе
12 тур
6 октября, суббота 17:00 Оденсе 2:2 Орхус
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
ответный матч		 13 мая, воскресенье 19:00 Оденсе 2:3 Орхус
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
первый матч		 6 мая, воскресенье 13:00 Орхус 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
9 марта, пятница 21:00 Оденсе 0:1 Орхус
5 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Орхус 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Оденсе
12 тур
30 сентября, пятница 19:00 Оденсе 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Орхус 2:1 Оденсе
19 тур
26 февраля, пятница 20:00 Оденсе 2:2 Орхус
4 тур
7 августа, пятница 19:00 Оденсе 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
5 мая, понедельник 21:00 Орхус 0:1 Оденсе
17 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 4:1 Орхус
7 тур
30 августа, пятница 20:30 Оденсе 3:6 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Орхус 2:1 Оденсе
14 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Оденсе 2:4 Орхус
11 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
23 апреля, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Орхус
12 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Оденсе
3 тур
30 июля, суббота 19:00 Орхус 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Орхус 0:3 Оденсе
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Оденсе 2:0 Орхус
3 тур
3 августа, понедельник 21:00 Орхус 2:2 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
...
  • Читайте нас: 