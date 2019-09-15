Введите ваш ник на сайте

Буде-Глимт - Стабек

15.09.2019, Воскресенье, 19:00 мск Бодо, стадион Аспмюра Норвегия. Элитсериен, 21 тур Буде-Глимт - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
5 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:1 Стабек
13 тур
10 июня, воскресенье 19:00 Стабек 0:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
26 сентября, понедельник 20:00 Стабек 1:0 Буде-Глимт
3 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 6:1 Стабек
12 тур
7 июня, воскресенье 19:00 Стабек 3:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
26 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:1 Стабек
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Стабек 2:1 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мольде 28 19 5 4 65:29 +36 62
2. Буде-Глимт 30 15 9 6 64:44 +20 54
3. Русенборг 30 14 10 6 53:41 +12 52
4. Одд 30 15 7 8 45:40 +5 52
5. Викинг 29 13 8 8 54:37 +17 47
6. Кристиансунн 30 11 8 11 41:41 0 41
7. Хаугесунд 30 9 13 8 44:37 +7 40
8. Стабек 29 10 10 9 37:34 +3 40
9. Бранн 29 9 10 10 30:36 -6 37
10. Волеренга 30 8 10 12 39:44 -5 34
11. Стремсгодсет 30 8 8 14 41:54 -13 32
12. Лиллестрем 30 7 9 14 32:47 -15 30
13. Сарпсборг 08 29 5 15 9 29:38 -9 30
14. Тромсе 30 8 6 16 39:58 -19 30
15. Мьёндален 30 6 12 12 38:52 -14 30
16. Ранхейм 30 7 6 17 36:55 -19 27
...
  • Читайте нас: 