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Серкль Брюгге - Брюгге

14.09.2019, Суббота, 21:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 7 тур Серкль Брюгге - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
25 тур
10 февраля, воскресенье 16:30 Серкль Брюгге 2:2 Брюгге
9 тур
29 сентября, суббота 21:30 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 0:3 Брюгге
4 тур
15 августа, пятница 22:30 Брюгге 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 21:00 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге
13 тур
31 октября, четверг 23:30 Серкль Брюгге 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
23 тур
28 февраля, четверг 23:30 Серкль Брюгге 0:3 Брюгге
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге
14 тур
20 ноября, воскресенье 23:30 Брюгге 1:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
16 тур
21 ноября, воскресенье 22:30 Брюгге 0:1 Серкль Брюгге
3 тур
15 августа, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 3:1 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
20 тур
26 декабря, суббота 00:00 Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
5 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 2:3 Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 29 21 7 1 58:14 +44 70
2. Гент 29 16 7 6 59:34 +25 55
3. Шарлеруа 29 15 9 5 49:23 +26 54
4. Антверпен 29 15 7 7 48:32 +16 52
5. Стандард 29 14 7 8 47:32 +15 49
6. Мехелен 29 13 5 11 46:43 +3 44
7. Генк 29 13 5 11 45:42 +3 44
8. Андерлехт 29 11 10 8 45:29 +16 43
9. Мускрон 29 9 9 11 38:40 -2 36
10. Зюлте-Варегем 29 10 6 13 41:49 -8 36
11. Сент-Труйден 29 10 5 14 33:49 -16 35
12. Кортрейк 29 9 6 14 40:44 -4 33
13. Эйпен 29 8 6 15 28:51 -23 30
14. Серкль Брюгге 29 7 2 20 27:54 -27 23
15. Остенде 29 6 4 19 29:58 -29 22
16. Ваасланд-Беверен 29 5 5 19 21:60 -39 20
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