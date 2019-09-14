Росс Каунти - Сент-Миррен

|36 тур
|9 мая, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Миррен
|36 тур
|9 мая, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Миррен
|33 тур
|13 апреля, понедельник
|21:45
|Сент-Миррен
|0:3
|Росс Каунти
|22 тур
|17 января, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Миррен
|11 тур
|25 октября, суббота
|18:00
|Сент-Миррен
|2:2
|Росс Каунти
|36 тур
|3 мая, суббота
|18:00
|Сент-Миррен
|1:0
|Росс Каунти
|27 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|2:1
|Сент-Миррен
|12 тур
|17 ноября, воскресенье
|19:00
|Сент-Миррен
|2:1
|Росс Каунти
|4 тур
|24 августа, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|3:0
|Сент-Миррен
|23 тур
|19 января, суббота
|16:45
|Сент-Миррен
|1:4
|Росс Каунти
|16 тур
|27 ноября, вторник
|23:45
|Росс Каунти
|0:0
|Сент-Миррен
|8 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Сент-Миррен
|5:4
|Росс Каунти
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|30
|26
|2
|2
|89:19
|+70
|80
|2.
|Рейнджерс
|29
|21
|4
|4
|64:19
|+45
|67
|3.
|Мазервелл
|30
|14
|4
|12
|41:38
|+3
|46
|4.
|Абердин
|30
|12
|9
|9
|40:36
|+4
|45
|5.
|Ливингстон
|30
|10
|9
|11
|41:39
|+2
|39
|6.
|Хиберниан
|30
|9
|10
|11
|42:49
|-7
|37
|7.
|Сент-Джонстон
|29
|8
|12
|9
|28:46
|-18
|36
|8.
|Килмарнок
|30
|9
|6
|15
|31:41
|-10
|33
|9.
|Сент-Миррен
|30
|7
|8
|15
|24:41
|-17
|29
|10.
|Росс Каунти
|30
|7
|8
|15
|29:60
|-31
|29
|11.
|Гамильтон Академикал
|30
|6
|9
|15
|30:50
|-20
|27
|12.
|Хартс
|30
|4
|11
|15
|31:52
|-21
|23