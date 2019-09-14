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Росс Каунти - Сент-Миррен

14.09.2019, Суббота, 17:00 мск Дингволл, стадион Глобал Энерджи Стэдиум Шотландия. Премьер-лига, 5 тур Росс Каунти - Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), группа B
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
33 тур
13 апреля, понедельник 21:45 Сент-Миррен 0:3 Росс Каунти
22 тур
17 января, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Миррен
11 тур
25 октября, суббота 18:00 Сент-Миррен 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа B
36 тур
3 мая, суббота 18:00 Сент-Миррен 1:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 2:1 Сент-Миррен
12 тур
17 ноября, воскресенье 19:00 Сент-Миррен 2:1 Росс Каунти
4 тур
24 августа, суббота 18:00 Росс Каунти 3:0 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
19 января, суббота 16:45 Сент-Миррен 1:4 Росс Каунти
16 тур
27 ноября, вторник 23:45 Росс Каунти 0:0 Сент-Миррен
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Сент-Миррен 5:4 Росс Каунти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 30 26 2 2 89:19 +70 80
2. Рейнджерс 29 21 4 4 64:19 +45 67
3. Мазервелл 30 14 4 12 41:38 +3 46
4. Абердин 30 12 9 9 40:36 +4 45
5. Ливингстон 30 10 9 11 41:39 +2 39
6. Хиберниан 30 9 10 11 42:49 -7 37
7. Сент-Джонстон 29 8 12 9 28:46 -18 36
8. Килмарнок 30 9 6 15 31:41 -10 33
9. Сент-Миррен 30 7 8 15 24:41 -17 29
10. Росс Каунти 30 7 8 15 29:60 -31 29
11. Гамильтон Академикал 30 6 9 15 30:50 -20 27
12. Хартс 30 4 11 15 31:52 -21 23
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