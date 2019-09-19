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Порту - Янг Бойз

19.09.2019, Четверг, 22:00 мск Порту, стадион Драгау Лига Европы, 1 тур Порту - Янг Бойз
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 6 3 1 2 8:9 -1 10
2. Рейнджерс 6 2 3 1 8:6 +2 9
3. Янг Бойз 6 2 2 2 8:7 +1 8
4. Фейеноорд 6 1 2 3 7:9 -2 5
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