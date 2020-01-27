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Витория Гимараеш - Риу Аве

27.01.2020, Понедельник, 21:45 мск Гимараеш, стадион Афонсо Энрике Португалия. Примейра, 18 тур Витория Гимараеш - Риу Аве
Португалия. Примейра (2019/2020)
1 тур
8 сентября, воскресенье 17:00 Риу Аве 1:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Риу Аве 2:1 Витория Гимараеш
12 тур
9 декабря, воскресенье 20:30 Витория Гимараеш 3:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
29 тур
6 апреля, пятница 22:30 Витория Гимараеш 3:0 Риу Аве
12 тур
28 ноября, вторник 00:01 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 23:15 Витория Гимараеш 3:0 Риу Аве
9 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Риу Аве 0:3 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
29 тур
11 апреля, понедельник 22:00 Риу Аве 2:0 Витория Гимараеш
12 тур
7 декабря, понедельник 23:00 Витория Гимараеш 3:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 22:15 Риу Аве 1:1 Витория Гимараеш
13 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Витория Гимараеш 0:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
19 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Витория Гимараеш 1:0 Риу Аве
4 тур
14 сентября, суббота 19:15 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
30 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Витория Гимараеш 0:1 Риу Аве
15 тур
21 января, понедельник 00:15 Риу Аве 1:3 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 21:00 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
9 тур
30 октября, воскресенье 22:00 Витория Гимараеш 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
17 тур
22 января, суббота 20:00 Риу Аве 2:3 Витория Гимараеш
2 тур
23 августа, понедельник 23:15 Витория Гимараеш 0:0 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
29 тур
2 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 0:0 Витория Гимараеш
14 тур
19 декабря, суббота 22:15 Витория Гимараеш 1:0 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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