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Сигма - Слован

05.05.2010, Среда, 19:30 мск Олумоуц, стадион Андрув стадион Чемпионат Чехии, 28 тур Сигма - Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
14 тур
7 ноября, суббота 18:00 Слован 0:4 Сигма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 30 16 14 0 42:14 +28 62
2. Яблонец 30 18 7 5 42:24 +18 61
3. Баник 30 17 9 4 47:25 +22 60
4. Теплице 30 15 10 5 44:25 +19 55
5. Виктория П 30 12 12 6 42:33 +9 48
6. Сигма 30 14 5 11 49:36 +13 47
7. Славия П 30 11 8 11 37:35 +2 41
8. Млада Болеслав 30 11 6 13 47:41 +6 39
9. Слован Л 30 10 7 13 34:39 -5 37
10. Пршибрам 30 10 6 14 35:41 -6 36
11. 30 9 8 13 31:40 -9 35
12. Богемианс 1905 30 8 10 12 21:29 -8 34
13. Динамо ЧБ 30 7 10 13 24:35 -11 31
14. Словацко 30 8 6 16 28:42 -14 30
15. 30 7 4 19 24:50 -26 25
16. Богемианс 30 4 4 22 27:65 -38 -4
* - Богемианс: снято 20
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