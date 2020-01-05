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Риу Аве - Маритиму

05.01.2020, Воскресенье, 18:00 мск Вила-ду-Конди, стадион Эштадио до Риу Аве Португалия. Примейра, 15 тур Риу Аве - Маритиму
Португалия. Примейра (2018/2019)
19 тур
28 января, понедельник 20:00 Маритиму 0:2 Риу Аве
2 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Риу Аве 3:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
22 тур
10 февраля, суббота 19:00 Риу Аве 3:0 Маритиму
5 тур
9 сентября, суббота 20:15 Маритиму 1:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2016/2017)
21 тур
13 февраля, понедельник 23:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 23:30 Риу Аве 1:0 Маритиму
10 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Маритиму 3:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Маритиму 4:0 Риу Аве
16 тур
11 января, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
30 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Риу Аве
15 тур
11 января, суббота 22:00 Риу Аве 1:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 20:00 Маритиму 1:1 Риу Аве
1 тур
18 августа, суббота 21:15 Риу Аве 0:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
19 тур
18 февраля, суббота 00:15 Риу Аве 1:3 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 22:15 Маритиму 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
22 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
28 тур
23 апреля, пятница 23:15 Риу Аве 0:0 Маритиму
13 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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