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Боавишта - Портимоненси

04.01.2020, Суббота, 18:30 мск Порту, стадион Эстадио до Бесса Секоло XXI Португалия. Примейра, 15 тур Боавишта - Портимоненси
Португалия. Примейра (2018/2019)
18 тур
20 января, воскресенье 20:30 Боавишта 0:2 Портимоненси
1 тур
13 августа, понедельник 22:15 Портимоненси 0:2 Боавишта
Португалия. Примейра (2017/2018)
18 тур
14 января, воскресенье 19:00 Боавишта 2:0 Портимоненси
1 тур
7 августа, понедельник 19:00 Портимоненси 2:1 Боавишта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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