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Морейренcе - Авеш

30.11.2019, Суббота, 18:30 мск Морейра-де-Конегуш, стадион Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас Португалия. Примейра, 12 тур Морейренcе - Авеш
Португалия. Примейра (2018/2019)
33 тур
10 мая, пятница 22:30 Авеш 0:1 Морейренcе
16 тур
7 января, понедельник 20:00 Морейренcе 1:0 Авеш
Португалия. Примейра (2017/2018)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Морейренcе 0:3 Авеш
16 тур
3 января, среда 21:15 Авеш 1:2 Морейренcе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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