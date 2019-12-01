Жил Висенте - Спортинг

|22 тур
|22 февраля, воскресенье
|21:15
|Спортинг
|2:0
|Жил Висенте
|5 тур
|21 сентября, воскресенье
|21:00
|Жил Висенте
|0:4
|Спортинг
|22 тур
|22 февраля, воскресенье
|21:15
|Спортинг
|2:0
|Жил Висенте
|5 тур
|21 сентября, воскресенье
|21:00
|Жил Висенте
|0:4
|Спортинг
|27 тур
|12 апреля, суббота
|23:15
|Спортинг
|2:0
|Жил Висенте
|12 тур
|8 декабря, воскресенье
|21:45
|Жил Висенте
|0:2
|Спортинг
|19 тур
|17 февраля, воскресенье
|00:15
|Жил Висенте
|2:3
|Спортинг
|4 тур
|24 сентября, понедельник
|23:15
|Спортинг
|2:1
|Жил Висенте
|23 тур
|20 марта, вторник
|00:45
|Жил Висенте
|2:0
|Спортинг
|8 тур
|24 октября, понедельник
|23:15
|Спортинг
|6:1
|Жил Висенте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Порту
|34
|26
|4
|4
|74:22
|+52
|82
|2.
|Бенфика
|34
|24
|5
|5
|72:26
|+46
|77
|3.
|Брага
|34
|18
|6
|10
|61:40
|+21
|60
|4.
|Спортинг
|34
|18
|6
|10
|49:34
|+15
|60
|5.
|Риу Аве
|34
|15
|10
|9
|48:36
|+12
|55
|6.
|Фамаликан
|34
|14
|12
|8
|53:51
|+2
|54
|7.
|Гимараеш
|34
|13
|11
|10
|53:38
|+15
|50
|8.
|Морейренcе
|34
|10
|13
|11
|42:44
|-2
|43
|9.
|Санта-Клара
|34
|11
|10
|13
|36:41
|-5
|43
|10.
|Жил Висенте
|34
|11
|10
|13
|40:44
|-4
|43
|11.
|Маритиму
|34
|9
|12
|13
|34:42
|-8
|39
|12.
|Боавишта
|34
|10
|9
|15
|28:39
|-11
|39
|13.
|Пасуш де Феррейра
|34
|11
|6
|17
|36:52
|-16
|39
|14.
|Тондела
|34
|9
|9
|16
|30:44
|-14
|36
|15.
|Белененсеш
|34
|9
|8
|17
|27:54
|-27
|35
|16.
|Витория
|34
|7
|13
|14
|27:43
|-16
|34
|17.
|Портимоненси
|34
|7
|12
|15
|30:45
|-15
|33
|18.
|Авеш
|34
|5
|2
|27
|24:69
|-45
|17