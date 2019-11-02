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Бенфика - Риу Аве

02.11.2019, Суббота, 21:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Португалия. Примейра, 10 тур Бенфика - Риу Аве
Португалия. Примейра (2018/2019)
33 тур
12 мая, воскресенье 22:00 Риу Аве 2:3 Бенфика
16 тур
6 января, воскресенье 20:30 Бенфика 4:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 21:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
4 тур
26 августа, суббота 22:30 Риу Аве 1:1 Бенфика
Португалия. Примейра (2016/2017)
32 тур
7 мая, воскресенье 22:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
15 тур
21 декабря, среда 21:00 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 22:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
14 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Бенфика 3:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 21:00 Риу Аве 2:1 Бенфика
9 тур
31 октября, пятница 22:45 Бенфика 1:0 Риу Аве
Суперкубок Португалии 2014

10 августа, воскресенье 23:45 Бенфика 0:0
(3:2)п		 Риу Аве
Португалия. Кубок (2013/2014)
Финал
18 мая, воскресенье 20:15 Бенфика 1:0 Риу Аве
Португалия. Кубок Лиги (2013/2014)
Финал
7 мая, среда 23:30 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
26 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Бенфика 4:0 Риу Аве
11 тур
1 декабря, воскресенье 21:45 Риу Аве 1:3 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
31 марта, воскресенье 00:30 Бенфика 6:1 Риу Аве
9 тур
11 ноября, воскресенье 23:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 22:15 Риу Аве 2:2 Бенфика
13 тур
17 декабря, суббота 00:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 1:2 Бенфика
14 тур
18 декабря, суббота 20:00 Бенфика 5:2 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 21:00 Бенфика 2:1 Риу Аве
15 тур
10 января, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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