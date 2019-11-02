Бенфика - Риу Аве

|33 тур
|12 мая, воскресенье
|22:00
|Риу Аве
|2:3
|Бенфика
|16 тур
|6 января, воскресенье
|20:30
|Бенфика
|4:2
|Риу Аве
|33 тур
|12 мая, воскресенье
|22:00
|Риу Аве
|2:3
|Бенфика
|16 тур
|6 января, воскресенье
|20:30
|Бенфика
|4:2
|Риу Аве
|21 тур
|3 февраля, суббота
|21:15
|Бенфика
|5:1
|Риу Аве
|4 тур
|26 августа, суббота
|22:30
|Риу Аве
|1:1
|Бенфика
|32 тур
|7 мая, воскресенье
|22:15
|Риу Аве
|0:1
|Бенфика
|15 тур
|21 декабря, среда
|21:00
|Бенфика
|2:0
|Риу Аве
|31 тур
|24 апреля, воскресенье
|22:30
|Риу Аве
|0:1
|Бенфика
|14 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Бенфика
|3:1
|Риу Аве
|26 тур
|21 марта, суббота
|21:00
|Риу Аве
|2:1
|Бенфика
|9 тур
|31 октября, пятница
|22:45
|Бенфика
|1:0
|Риу Аве
|26 тур
|7 апреля, понедельник
|23:00
|Бенфика
|4:0
|Риу Аве
|11 тур
|1 декабря, воскресенье
|21:45
|Риу Аве
|1:3
|Бенфика
|24 тур
|31 марта, воскресенье
|00:30
|Бенфика
|6:1
|Риу Аве
|9 тур
|11 ноября, воскресенье
|23:30
|Риу Аве
|0:1
|Бенфика
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|22:15
|Риу Аве
|2:2
|Бенфика
|13 тур
|17 декабря, суббота
|00:15
|Бенфика
|5:1
|Риу Аве
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|23:15
|Риу Аве
|1:2
|Бенфика
|14 тур
|18 декабря, суббота
|20:00
|Бенфика
|5:2
|Риу Аве
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Порту
|34
|26
|4
|4
|74:22
|+52
|82
|2.
|Бенфика
|34
|24
|5
|5
|72:26
|+46
|77
|3.
|Брага
|34
|18
|6
|10
|61:40
|+21
|60
|4.
|Спортинг
|34
|18
|6
|10
|49:34
|+15
|60
|5.
|Риу Аве
|34
|15
|10
|9
|48:36
|+12
|55
|6.
|Фамаликан
|34
|14
|12
|8
|53:51
|+2
|54
|7.
|Гимараеш
|34
|13
|11
|10
|53:38
|+15
|50
|8.
|Морейренcе
|34
|10
|13
|11
|42:44
|-2
|43
|9.
|Санта-Клара
|34
|11
|10
|13
|36:41
|-5
|43
|10.
|Жил Висенте
|34
|11
|10
|13
|40:44
|-4
|43
|11.
|Маритиму
|34
|9
|12
|13
|34:42
|-8
|39
|12.
|Боавишта
|34
|10
|9
|15
|28:39
|-11
|39
|13.
|Пасуш де Феррейра
|34
|11
|6
|17
|36:52
|-16
|39
|14.
|Тондела
|34
|9
|9
|16
|30:44
|-14
|36
|15.
|Белененсеш
|34
|9
|8
|17
|27:54
|-27
|35
|16.
|Витория
|34
|7
|13
|14
|27:43
|-16
|34
|17.
|Портимоненси
|34
|7
|12
|15
|30:45
|-15
|33
|18.
|Авеш
|34
|5
|2
|27
|24:69
|-45
|17