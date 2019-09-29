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Риу Аве - Порту

29.09.2019, Воскресенье, 22:00 мск Вила-ду-Конди, стадион Эштадио до Риу Аве Португалия. Примейра, 7 тур Риу Аве - Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
31 тур
26 апреля, пятница 22:30 Риу Аве 2:2 Порту
14 тур
23 декабря, воскресенье 18:00 Порту 2:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
23 тур
18 февраля, воскресенье 21:00 Порту 5:0 Риу Аве
6 тур
17 сентября, воскресенье 20:00 Риу Аве 1:2 Порту
Португалия. Примейра (2016/2017)
18 тур
21 января, суббота 19:00 Порту 4:2 Риу Аве
1 тур
12 августа, пятница 22:30 Риу Аве 1:3 Порту
Португалия. Примейра (2015/2016)
33 тур
7 мая, суббота 18:15 Риу Аве 1:3 Порту
16 тур
6 января, среда 23:15 Порту 1:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 20:00 Риу Аве 1:3 Порту
11 тур
30 ноября, воскресенье 23:15 Порту 5:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 23:00 Порту 3:0 Риу Аве
13 тур
16 декабря, понедельник 00:15 Риу Аве 1:3 Порту
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
20 тур
24 февраля, воскресенье 00:15 Порту 2:1 Риу Аве
5 тур
29 сентября, суббота 23:30 Риу Аве 2:2 Порту
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 21:30 Риу Аве 2:5 Порту
15 тур
15 января, воскресенье 00:30 Порту 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
18 тур
6 февраля, воскресенье 21:15 Порту 1:0 Риу Аве
3 тур
29 августа, воскресенье 23:15 Риу Аве 0:2 Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Порту
11 тур
29 ноября, воскресенье 23:15 Порту 2:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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