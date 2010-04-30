Словацко - Млада Болеслав

|13 тур
|1 ноября, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:2
|Словацко
|13 тур
|1 ноября, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:2
|Словацко
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спарта
|30
|16
|14
|0
|42:14
|+28
|62
|2.
|Яблонец
|30
|18
|7
|5
|42:24
|+18
|61
|3.
|Баник
|30
|17
|9
|4
|47:25
|+22
|60
|4.
|Теплице
|30
|15
|10
|5
|44:25
|+19
|55
|5.
|Виктория П
|30
|12
|12
|6
|42:33
|+9
|48
|6.
|Сигма
|30
|14
|5
|11
|49:36
|+13
|47
|7.
|Славия П
|30
|11
|8
|11
|37:35
|+2
|41
|8.
|Млада Болеслав
|30
|11
|6
|13
|47:41
|+6
|39
|9.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|34:39
|-5
|37
|10.
|Пршибрам
|30
|10
|6
|14
|35:41
|-6
|36
|11.
|30
|9
|8
|13
|31:40
|-9
|35
|12.
|Богемианс 1905
|30
|8
|10
|12
|21:29
|-8
|34
|13.
|Динамо ЧБ
|30
|7
|10
|13
|24:35
|-11
|31
|14.
|Словацко
|30
|8
|6
|16
|28:42
|-14
|30
|15.
|30
|7
|4
|19
|24:50
|-26
|25
|16.
|Богемианс
|30
|4
|4
|22
|27:65
|-38
|-4
|* - Богемианс: снято 20