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Брага - Маритиму

23.09.2019, Понедельник, 21:00 мск Брага, стадион Брага Мунисипаль Португалия. Примейра, 6 тур Брага - Маритиму
Португалия. Примейра (2018/2019)
32 тур
4 мая, суббота 17:30 Маритиму 1:0 Брага
15 тур
2 января, среда 21:00 Брага 2:0 Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
31 тур
20 апреля, пятница 22:30 Брага 2:0 Маритиму
14 тур
12 декабря, вторник 00:01 Маритиму 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2016/2017)
27 тур
2 апреля, воскресенье 22:15 Брага 3:3 Маритиму
10 тур
6 ноября, воскресенье 23:30 Маритиму 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2015/2016)
22 тур
14 февраля, воскресенье 22:15 Маритиму 1:3 Брага
5 тур
21 сентября, понедельник 21:00 Брага 5:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 22:30 Брага 1:3 Маритиму
15 тур
3 января, суббота 19:00 Маритиму 2:1 Брага
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
29 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Брага 1:1 Маритиму
14 тур
19 декабря, четверг 23:59 Маритиму 2:2 Брага
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
22 тур
9 марта, суббота 22:00 Брага 2:0 Маритиму
7 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Маритиму 0:2 Брага
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
17 тур
31 января, вторник 00:15 Маритиму 1:2 Брага
2 тур
21 августа, воскресенье 23:15 Брага 2:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
18 тур
6 февраля, воскресенье 22:15 Маритиму 1:2 Брага
3 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Брага 1:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
19 тур
14 февраля, воскресенье 23:15 Брага 2:1 Маритиму
4 тур
13 сентября, воскресенье 14:15 Маритиму 1:2 Брага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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