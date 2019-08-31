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Спортинг - Риу Аве

31.08.2019, Суббота, 21:00 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Португалия. Примейра, 4 тур Спортинг - Риу Аве
Португалия. Примейра (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 22:00 Спортинг 3:0 Риу Аве
11 тур
3 декабря, понедельник 23:15 Риу Аве 1:3 Спортинг
Португалия. Примейра (2017/2018)
27 тур
18 марта, воскресенье 23:15 Спортинг 2:0 Риу Аве
10 тур
27 октября, пятница 23:00 Риу Аве 0:1 Спортинг
Португалия. Примейра (2016/2017)
22 тур
18 февраля, суббота 23:30 Спортинг 1:0 Риу Аве
5 тур
18 сентября, воскресенье 22:15 Риу Аве 3:1 Спортинг
Португалия. Примейра (2015/2016)
21 тур
8 февраля, понедельник 22:00 Спортинг 0:0 Риу Аве
4 тур
13 сентября, воскресенье 21:15 Риу Аве 1:2 Спортинг
Португалия. Примейра (2014/2015)
34 тур
23 мая, суббота 20:00 Риу Аве 0:1 Спортинг
17 тур
18 января, воскресенье 23:15 Спортинг 4:2 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
20 тур
23 февраля, воскресенье 00:15 Риу Аве 1:2 Спортинг
5 тур
21 сентября, суббота 23:15 Спортинг 1:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
17 тур
2 февраля, суббота 22:00 Риу Аве 2:1 Спортинг
2 тур
27 августа, понедельник 23:15 Спортинг 0:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
20 тур
26 февраля, воскресенье 22:15 Спортинг 1:0 Риу Аве
5 тур
20 сентября, вторник 00:15 Риу Аве 2:3 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
23 тур
12 марта, суббота 21:15 Риу Аве 0:0 Спортинг
8 тур
24 октября, воскресенье 21:15 Спортинг 1:0 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
25 тур
2 апреля, пятница 23:15 Спортинг 5:0 Риу Аве
10 тур
8 ноября, воскресенье 23:15 Риу Аве 2:2 Спортинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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