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Тараз - Тобол

31.08.2019, Суббота, 15:00 мск Тараз, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Тараз - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
12 тур
26 мая, воскресенье 13:00 Тараз 0:1 Тобол
2 тур
15 марта, пятница 14:00 Тобол 4:1 Тараз
Казахстан. Премьер-лига 2017
24 тур
20 августа, воскресенье 15:00 Тобол 1:1 Тараз
14 тур
27 мая, суббота 16:00 Тараз 1:0 Тобол
4 тур
1 апреля, суббота 11:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
31 тур
22 октября, суббота 12:00 Тараз 2:1 Тобол
27 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Тобол 3:1 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2016
18 тур
25 июня, суббота 16:00 Тараз 2:0 Тобол
8 тур
1 мая, воскресенье 13:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
30 тур
24 октября, суббота 14:00 Тараз 1:0 Тобол
26 тур
19 сентября, суббота 14:00 Тобол 0:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2015
18 тур
28 июня, воскресенье 15:00 Тобол 3:0 Тараз
8 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Тараз 1:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
7 тур
19 октября, воскресенье 15:00 Тараз 1:1 Тобол
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 3:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2014
18 тур
28 июня, суббота 16:00 Тараз 1:1 Тобол
8 тур
27 апреля, воскресенье 14:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
8 тур
19 октября, суббота 13:00 Тараз 2:0 Тобол
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Тобол 2:0 Тараз
Казахстан. Премьер-лига 2013
13 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Тараз 1:2 Тобол
3 тур
30 марта, суббота 14:00 Тобол 2:2 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
25 сентября, вторник 17:30 Тобол 0:1 Тараз
11 тур
20 мая, воскресенье 15:30 Тараз 1:0 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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