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Ольборг - Копенгаген

01.09.2019, Воскресенье, 17:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 8 тур Ольборг - Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
16 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
3 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Копенгаген 4:0 Ольборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
8 тур
13 мая, воскресенье 21:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
4 тур
18 апреля, среда 21:00 Копенгаген 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 18:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
1 тур
15 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
18 ноября, пятница 22:15 Ольборг 1:2 Копенгаген
6 тур
20 августа, суббота 19:30 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 21:00 Ольборг 0:2 Копенгаген
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 6:2 Ольборг
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 21:00 Копенгаген 1:0 Ольборг
16 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
7 тур
13 сентября, суббота 22:35 Ольборг 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
12 тур
20 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
1 тур
21 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
16 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:0 Ольборг
3 тур
28 июля, суббота 17:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
19 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
9 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
21 тур
12 марта, суббота 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
3 тур
31 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
10 тур
27 сентября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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