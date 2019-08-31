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Панетоликос - Ксанти

31.08.2019, Суббота, 19:00 мск Агринио, стадион Панетолику Греция. Суперлига, 2 тур Панетоликос - Ксанти
Греция. Суперлига (2018/2019)
18 тур
26 января, суббота 20:00 Панетоликос 0:0 Ксанти
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Ксанти 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 18:15 Ксанти 1:0 Панетоликос
10 тур
4 ноября, суббота 16:00 Панетоликос 1:3 Ксанти
Греция. Суперлига (2016/2017)
27 тур
5 апреля, среда 15:00 Ксанти 3:0 Панетоликос
12 тур
27 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:3 Ксанти
Греция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 18:15 Панетоликос 2:2 Ксанти
9 тур
1 ноября, воскресенье 18:15 Ксанти 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
26 тур
18 марта, среда 18:15 Ксанти 3:0 Панетоликос
9 тур
2 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 5:2 Ксанти
Греция. Суперлига (2013/2014)
29 тур
17 марта, понедельник 21:30 Панетоликос 1:0 Ксанти
12 тур
24 ноября, воскресенье 19:15 Ксанти 3:1 Панетоликос
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 28 7 1 74:16 +58 91
2. АЕК 36 20 9 7 59:32 +27 69
3. ПАОК 37 22 10 5 59:29 +30 69
4. Панатинаикос 36 15 13 8 43:32 +11 58
5. Арис 37 11 12 14 51:52 -1 45
6. ОФИ 36 10 6 20 43:56 -13 36
* - ПАОК: снято 7
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астерас 33 11 10 12 44:42 +2 43
2. Атромитос 33 11 9 13 41:43 -2 42
3. Ларисса 34 8 12 14 32:43 -11 36
4. Ксанти 35 9 9 17 26:42 -16 36
5. ПАС Ламия 34 6 17 11 24:39 -15 35
6. Волос 33 8 7 18 27:54 -27 31
7. Панетоликос 33 6 11 16 30:48 -18 29
8. Паниониос 33 7 8 18 20:48 -28 29
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