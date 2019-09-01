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Зюлте-Варегем - Антверпен

01.09.2019, Воскресенье, 21:00 мск Варегем, стадион Регенбоогстадион Бельгия. Про-Лига, 6 тур Зюлте-Варегем - Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
22 тур
19 января, суббота 22:30 Зюлте-Варегем 1:2 Антверпен
7 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Антверпен 5:1 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
19 тур
17 декабря, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 1:2 Антверпен
10 тур
15 октября, воскресенье 21:00 Антверпен 3:0 Зюлте-Варегем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 29 21 7 1 58:14 +44 70
2. Гент 29 16 7 6 59:34 +25 55
3. Шарлеруа 29 15 9 5 49:23 +26 54
4. Антверпен 29 15 7 7 48:32 +16 52
5. Стандард 29 14 7 8 47:32 +15 49
6. Мехелен 29 13 5 11 46:43 +3 44
7. Генк 29 13 5 11 45:42 +3 44
8. Андерлехт 29 11 10 8 45:29 +16 43
9. Мускрон 29 9 9 11 38:40 -2 36
10. Зюлте-Варегем 29 10 6 13 41:49 -8 36
11. Сент-Труйден 29 10 5 14 33:49 -16 35
12. Кортрейк 29 9 6 14 40:44 -4 33
13. Эйпен 29 8 6 15 28:51 -23 30
14. Серкль Брюгге 29 7 2 20 27:54 -27 23
15. Остенде 29 6 4 19 29:58 -29 22
16. Ваасланд-Беверен 29 5 5 19 21:60 -39 20
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