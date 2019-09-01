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Альтах - Штурм

01.09.2019, Воскресенье, 18:00 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 6 тур Альтах - Штурм
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
15 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Альтах 0:2 Штурм
4 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Штурм 1:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
36 тур
27 мая, воскресенье 18:30 Альтах 0:0 Штурм
27 тур
17 марта, суббота 20:30 Штурм 1:0 Альтах
18 тур
2 декабря, суббота 20:30 Альтах 1:2 Штурм
9 тур
23 сентября, суббота 19:30 Штурм 0:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
14 мая, воскресенье 17:30 Альтах 1:2 Штурм
24 тур
4 марта, суббота 18:00 Штурм 3:0 Альтах
15 тур
19 ноября, суббота 18:00 Альтах 1:1 Штурм
6 тур
27 августа, суббота 17:00 Штурм 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 17:00 Штурм 4:1 Альтах
21 тур
6 февраля, суббота 18:00 Альтах 2:2 Штурм
12 тур
17 октября, суббота 19:30 Штурм 3:1 Альтах
3 тур
9 августа, воскресенье 17:30 Альтах 0:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 17:00 Штурм 5:0 Альтах
19 тур
13 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:0 Штурм
10 тур
27 сентября, суббота 18:00 Штурм 2:2 Альтах
1 тур
19 июля, суббота 21:00 Альтах 1:0 Штурм
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аустрия В 32 12 11 9 49:47 +2 34
2. Альтах 32 10 8 14 45:53 -8 26
3. Санкт-Пельтен 32 8 10 14 39:65 -26 25
4. Маттерсбург 32 8 6 18 39:64 -25 21
5. Адмира Ваккер 32 6 10 16 29:57 -28 18
6. Тироль 32 6 8 18 34:66 -32 16
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