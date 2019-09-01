Альтах - Штурм

|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:30
|Альтах
|0:2
|Штурм
|4 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Альтах
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:30
|Альтах
|0:2
|Штурм
|4 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Альтах
|36 тур
|27 мая, воскресенье
|18:30
|Альтах
|0:0
|Штурм
|27 тур
|17 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:0
|Альтах
|18 тур
|2 декабря, суббота
|20:30
|Альтах
|1:2
|Штурм
|9 тур
|23 сентября, суббота
|19:30
|Штурм
|0:0
|Альтах
|33 тур
|14 мая, воскресенье
|17:30
|Альтах
|1:2
|Штурм
|24 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Штурм
|3:0
|Альтах
|15 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Альтах
|1:1
|Штурм
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Штурм
|3:1
|Альтах
|30 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Штурм
|4:1
|Альтах
|21 тур
|6 февраля, суббота
|18:00
|Альтах
|2:2
|Штурм
|12 тур
|17 октября, суббота
|19:30
|Штурм
|3:1
|Альтах
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|17:30
|Альтах
|0:1
|Штурм
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аустрия В
|32
|12
|11
|9
|49:47
|+2
|34
|2.
|Альтах
|32
|10
|8
|14
|45:53
|-8
|26
|3.
|Санкт-Пельтен
|32
|8
|10
|14
|39:65
|-26
|25
|4.
|Маттерсбург
|32
|8
|6
|18
|39:64
|-25
|21
|5.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|10
|16
|29:57
|-28
|18
|6.
|Тироль
|32
|6
|8
|18
|34:66
|-32
|16