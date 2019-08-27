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Лидс - Сток Сити

27.08.2019, Вторник, 21:45 мск Лидс, стадион Элланд Роад Англия. Кубок лиги Лидс - Сток Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
5 тур
24 августа, суббота 17:00 Сток Сити 0:3 Лидс
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
28 тур
19 января, суббота 18:00 Сток Сити 2:1 Лидс
1 тур
5 августа, воскресенье 18:30 Лидс 3:1 Сток Сити
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