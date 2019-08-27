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Бристоль Роверс - Брайтон

27.08.2019, Вторник, 21:45 мск Бристоль, стадион Мемориал Стэдиум Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Бристоль Роверс - Брайтон
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