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Ювентус - Интер

08.03.2020, Воскресенье, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 26 тур Ювентус - Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
7 тур
6 октября, воскресенье 21:45 Интер 1:2 Ювентус
Международный кубок чемпионов 2019

24 июля, среда 14:30 Ювентус 1:1
(4:2)п		 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
27 апреля, суббота 21:30 Интер 1:1 Ювентус
15 тур
7 декабря, пятница 22:30 Ювентус 1:0 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 21:45 Интер 2:3 Ювентус
16 тур
9 декабря, суббота 22:45 Ювентус 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
4 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Интер 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 2 марта, среда 22:45 Интер 3:0
(3:5)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
8 тур
18 октября, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 27 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
16 мая, суббота 19:00 Интер 1:2 Ювентус
17 тур
6 января, вторник 23:00 Ювентус 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:45 Ювентус 3:1 Интер
3 тур
14 сентября, суббота 20:00 Интер 1:1 Ювентус
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013

7 августа, среда 02:30 Ювентус 1:1
(8:9)п		 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 18:00 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
3 ноября, суббота 23:45 Ювентус 1:3 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
25 марта, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
10 тур
29 октября, суббота 22:45 Интер 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
6 тур
3 октября, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
16 апреля, пятница 22:45 Интер 2:0 Ювентус
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Ювентус 2:1 Интер
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
28 января, четверг 22:45 Интер 2:1 Ювентус
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 22:30 Интер 1:1
(5:6)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 22:30 Ювентус 1:1 Интер
13 тур
22 ноября, суббота 22:30 Интер 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:30 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:1 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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