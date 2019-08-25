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Актобе - Иртыш

25.08.2019, Воскресенье, 17:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Актобе - Иртыш
Казахстан. Премьер-лига 2019
16 тур
30 июня, воскресенье 17:00 Актобе 2:1 Иртыш
6 тур
20 апреля, суббота 14:00 Иртыш 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
25 тур
26 сентября, среда 17:00 Актобе 2:0 Иртыш
12 тур
27 мая, воскресенье 17:00 Актобе 1:1 Иртыш
2 тур
17 марта, суббота 12:00 Иртыш 2:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
31 тур
21 октября, суббота 12:00 Иртыш 1:1 Актобе
14 тур
27 мая, суббота 16:00 Актобе 1:2 Иртыш
4 тур
31 марта, пятница 14:00 Иртыш 1:3 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
29 тур
1 октября, суббота 14:00 Иртыш 5:1 Актобе
25 тур
26 августа, пятница 17:00 Актобе 1:0 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2016
16 тур
15 июня, среда 16:00 Иртыш 4:1 Актобе
6 тур
17 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 1:1 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
29 тур
17 октября, суббота 14:00 Актобе 3:2 Иртыш
25 тур
12 сентября, суббота 14:00 Иртыш 1:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
20 тур
12 июля, воскресенье 16:00 Иртыш 1:0 Актобе
10 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Актобе 2:1 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
26 июля, суббота 17:00 Иртыш 1:1 Актобе
11 тур
10 мая, суббота 17:00 Актобе 3:0 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
5 октября, суббота 15:30 Актобе 3:1 Иртыш
3 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Иртыш 4:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Актобе 3:0 Иртыш
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Иртыш 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Иртыш
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Иртыш 1:2 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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