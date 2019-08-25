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Зальцбург - Адмира Ваккер

25.08.2019, Воскресенье, 18:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 5 тур Зальцбург - Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
22 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 0:2 Зальцбург
11 тур
20 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 22:00 Зальцбург 0:0 Адмира Ваккер
21 тур
18 декабря, среда 23:30 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
12 тур
19 октября, суббота 18:30 Зальцбург 6:0 Адмира Ваккер
3 тур
3 августа, суббота 21:00 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 20:30 Зальцбург 3:1 Адмира Ваккер
25 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 2:3 Зальцбург
16 тур
18 ноября, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:0 Адмира Ваккер
7 тур
1 сентября, суббота 20:30 Адмира Ваккер 0:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Адмира Ваккер
20 тур
7 марта, среда 21:30 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
11 тур
15 октября, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Адмира Ваккер
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 2:3 Адмира Ваккер
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
2 тур
27 октября, среда 22:30 Зальцбург 4:0 Адмира Ваккер
12 тур
24 октября, воскресенье 20:30 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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