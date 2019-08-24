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Вольфсберг - Альтах

24.08.2019, Суббота, 18:00 мск Вольфсберг, стадион Лаванттал-Арена Австрия. Бундеслига, 5 тур Вольфсберг - Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
19 тур
23 февраля, суббота 19:00 Вольфсберг 0:0 Альтах
8 тур
22 сентября, суббота 18:00 Альтах 0:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
14 апреля, суббота 19:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
21 тур
3 февраля, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
12 тур
21 октября, суббота 19:30 Альтах 3:2 Вольфсберг
3 тур
6 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
19 тур
10 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:1 Вольфсберг
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Вольфсберг 1:2 Альтах
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Альтах 1:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
7 мая, суббота 19:30 Альтах 1:1 Вольфсберг
25 тур
1 марта, вторник 21:00 Вольфсберг 1:0 Альтах
16 тур
21 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Вольфсберг 0:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 17:00 Вольфсберг 2:0 Альтах
22 тур
28 февраля, суббота 18:00 Альтах 1:0 Вольфсберг
13 тур
25 октября, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Альтах 1:2 Вольфсберг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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