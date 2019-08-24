Вольфсберг - Альтах

|19 тур
|23 февраля, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|8 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Альтах
|0:1
|Вольфсберг
|19 тур
|23 февраля, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|8 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Альтах
|0:1
|Вольфсберг
|30 тур
|14 апреля, суббота
|19:30
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|21 тур
|3 февраля, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|12 тур
|21 октября, суббота
|19:30
|Альтах
|3:2
|Вольфсберг
|3 тур
|6 августа, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|1:0
|Альтах
|28 тур
|8 апреля, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|19 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Вольфсберг
|1:2
|Альтах
|1 тур
|23 июля, суббота
|19:30
|Альтах
|1:0
|Вольфсберг
|34 тур
|7 мая, суббота
|19:30
|Альтах
|1:1
|Вольфсберг
|25 тур
|1 марта, вторник
|21:00
|Вольфсберг
|1:0
|Альтах
|16 тур
|21 ноября, суббота
|20:30
|Альтах
|2:1
|Вольфсберг
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|20:00
|Вольфсберг
|0:2
|Альтах
|31 тур
|2 мая, суббота
|17:00
|Вольфсберг
|2:0
|Альтах
|22 тур
|28 февраля, суббота
|18:00
|Альтах
|1:0
|Вольфсберг
|13 тур
|25 октября, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:0
|Альтах
|4 тур
|9 августа, суббота
|21:00
|Альтах
|1:2
|Вольфсберг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|22
|8
|2
|110:34
|+76
|50
|2.
|Рапид В
|32
|17
|7
|8
|64:43
|+21
|38
|3.
|ЛАСК
|32
|20
|4
|8
|67:37
|+30
|37
|4.
|Вольфсберг
|32
|15
|9
|8
|69:43
|+26
|35
|5.
|Хартберг
|32
|12
|6
|14
|52:74
|-22
|27
|6.
|Штурм
|32
|10
|5
|17
|46:60
|-14
|19
|* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15