Серкль Брюгге - Ваасланд-Беверен

|За место в Лиге Европы, 8 тур
|11 мая, суббота
|21:00
|Ваасланд-Беверен
|2:1
|Серкль Брюгге
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|13 апреля, суббота
|21:00
|Серкль Брюгге
|3:2
|Ваасланд-Беверен
|За место в Лиге Европы, 8 тур
|11 мая, суббота
|21:00
|Ваасланд-Беверен
|2:1
|Серкль Брюгге
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|13 апреля, суббота
|21:00
|Серкль Брюгге
|3:2
|Ваасланд-Беверен
|22 тур
|19 января, суббота
|22:00
|Ваасланд-Беверен
|1:1
|Серкль Брюгге
|15 тур
|10 ноября, суббота
|22:30
|Серкль Брюгге
|2:0
|Ваасланд-Беверен
|21 тур
|27 декабря, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Ваасланд-Беверен
|10 тур
|4 октября, суббота
|22:00
|Ваасланд-Беверен
|1:0
|Серкль Брюгге
|25 тур
|8 февраля, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|0:0
|Ваасланд-Беверен
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|23:30
|Ваасланд-Беверен
|0:1
|Серкль Брюгге
|21 тур
|22 декабря, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|2:2
|Ваасланд-Беверен
|6 тур
|1 сентября, суббота
|22:00
|Ваасланд-Беверен
|2:0
|Серкль Брюгге
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брюгге
|29
|21
|7
|1
|58:14
|+44
|70
|2.
|Гент
|29
|16
|7
|6
|59:34
|+25
|55
|3.
|Шарлеруа
|29
|15
|9
|5
|49:23
|+26
|54
|4.
|Антверпен
|29
|15
|7
|7
|48:32
|+16
|52
|5.
|Стандард
|29
|14
|7
|8
|47:32
|+15
|49
|6.
|Мехелен
|29
|13
|5
|11
|46:43
|+3
|44
|7.
|Генк
|29
|13
|5
|11
|45:42
|+3
|44
|8.
|Андерлехт
|29
|11
|10
|8
|45:29
|+16
|43
|9.
|Мускрон
|29
|9
|9
|11
|38:40
|-2
|36
|10.
|Зюлте-Варегем
|29
|10
|6
|13
|41:49
|-8
|36
|11.
|Сент-Труйден
|29
|10
|5
|14
|33:49
|-16
|35
|12.
|Кортрейк
|29
|9
|6
|14
|40:44
|-4
|33
|13.
|Эйпен
|29
|8
|6
|15
|28:51
|-23
|30
|14.
|Серкль Брюгге
|29
|7
|2
|20
|27:54
|-27
|23
|15.
|Остенде
|29
|6
|4
|19
|29:58
|-29
|22
|16.
|Ваасланд-Беверен
|29
|5
|5
|19
|21:60
|-39
|20