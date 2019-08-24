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Серкль Брюгге - Ваасланд-Беверен

24.08.2019, Суббота, 21:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 5 тур Серкль Брюгге - Ваасланд-Беверен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
За место в Лиге Европы, 8 тур
11 мая, суббота 21:00 Ваасланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге
За место в Лиге Европы, 4 тур
13 апреля, суббота 21:00 Серкль Брюгге 3:2 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
22 тур
19 января, суббота 22:00 Ваасланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге
15 тур
10 ноября, суббота 22:30 Серкль Брюгге 2:0 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
21 тур
27 декабря, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Ваасланд-Беверен
10 тур
4 октября, суббота 22:00 Ваасланд-Беверен 1:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 23:00 Серкль Брюгге 0:0 Ваасланд-Беверен
14 тур
3 ноября, воскресенье 23:30 Ваасланд-Беверен 0:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
21 тур
22 декабря, суббота 23:00 Серкль Брюгге 2:2 Ваасланд-Беверен
6 тур
1 сентября, суббота 22:00 Ваасланд-Беверен 2:0 Серкль Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 29 21 7 1 58:14 +44 70
2. Гент 29 16 7 6 59:34 +25 55
3. Шарлеруа 29 15 9 5 49:23 +26 54
4. Антверпен 29 15 7 7 48:32 +16 52
5. Стандард 29 14 7 8 47:32 +15 49
6. Мехелен 29 13 5 11 46:43 +3 44
7. Генк 29 13 5 11 45:42 +3 44
8. Андерлехт 29 11 10 8 45:29 +16 43
9. Мускрон 29 9 9 11 38:40 -2 36
10. Зюлте-Варегем 29 10 6 13 41:49 -8 36
11. Сент-Труйден 29 10 5 14 33:49 -16 35
12. Кортрейк 29 9 6 14 40:44 -4 33
13. Эйпен 29 8 6 15 28:51 -23 30
14. Серкль Брюгге 29 7 2 20 27:54 -27 23
15. Остенде 29 6 4 19 29:58 -29 22
16. Ваасланд-Беверен 29 5 5 19 21:60 -39 20
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