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Хорсенс - Ольборг

26.08.2019, Понедельник, 20:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 7 тур Хорсенс - Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
9 декабря, воскресенье 16:00 Ольборг 2:4 Хорсенс
6 тур
20 августа, понедельник 20:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
7 тур
4 мая, пятница 20:00 Хорсенс 2:1 Ольборг
3 тур
15 апреля, воскресенье 15:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
5 марта, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
6 тур
18 августа, пятница 19:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
9 декабря, пятница 20:00 Хорсенс 3:0 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 18:00 Хорсенс 2:2 Ольборг
17 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
5 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Хорсенс 1:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 марта, суббота 19:00 Хорсенс 1:0 Ольборг
15 тур
5 ноября, суббота 20:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
4 тур
6 августа, суббота 21:05 Хорсенс 3:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
18 тур
29 ноября, понедельник 21:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
8 тур
12 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:3 Хорсенс
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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