Хорсенс - Ольборг

|19 тур
|9 декабря, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|2:4
|Хорсенс
|6 тур
|20 августа, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|19 тур
|9 декабря, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|2:4
|Хорсенс
|6 тур
|20 августа, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|7 тур
|4 мая, пятница
|20:00
|Хорсенс
|2:1
|Ольборг
|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|24 тур
|5 марта, понедельник
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|6 тур
|18 августа, пятница
|19:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|21 тур
|9 декабря, пятница
|20:00
|Хорсенс
|3:0
|Ольборг
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|24 тур
|28 марта, четверг
|18:00
|Хорсенс
|2:2
|Ольборг
|17 тур
|18 ноября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|1:4
|Ольборг
|23 тур
|31 марта, суббота
|19:00
|Хорсенс
|1:0
|Ольборг
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|4 тур
|6 августа, суббота
|21:05
|Хорсенс
|3:3
|Ольборг
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22