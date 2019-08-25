Брондбю - Орхус

|16 тур
|9 ноября, пятница
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Орхус
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|3:2
|Брондбю
|16 тур
|9 ноября, пятница
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Орхус
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|3:2
|Брондбю
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Орхус
|6 тур
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:0
|Брондбю
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Орхус
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Орхус
|0:7
|Брондбю
|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:1
|Орхус
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|20:00
|Орхус
|1:1
|Брондбю
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:1
|Брондбю
|28 тур
|21 апреля, понедельник
|19:00
|Орхус
|1:2
|Брондбю
|15 тур
|10 ноября, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|3:0
|Орхус
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:3
|Брондбю
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|21:00
|Брондбю
|3:2
|Орхус
|22 тур
|10 марта, воскресенье
|22:00
|Орхус
|0:3
|Брондбю
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|21:00
|Орхус
|3:1
|Брондбю
|31 тур
|13 мая, воскресенье
|20:00
|Орхус
|5:1
|Брондбю
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|0:0
|Орхус
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Орхус
|0:0
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47