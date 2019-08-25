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Эсбьерг - Силькеборг

25.08.2019, Воскресенье, 15:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 7 тур Эсбьерг - Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
21 ноября, понедельник 21:00 Силькеборг 3:0 Эсбьерг
10 тур
20 сентября, вторник 20:00 Эсбьерг 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
9 мая, суббота 18:00 Эсбьерг 5:2 Силькеборг
18 тур
21 февраля, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Эсбьерг
4 тур
11 августа, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
26 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Эсбьерг
15 тур
2 ноября, пятница 21:30 Эсбьерг 1:0 Силькеборг
1 тур
15 июля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 2:3 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
16 апреля, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Силькеборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Эсбьерг
7 тур
28 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 2:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 20:00 Эсбьерг 4:0 Силькеборг
12 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Эсбьерг
5 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:3 Эсбьерг
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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