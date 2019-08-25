Эсбьерг - Силькеборг

|17 тур
|21 ноября, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|3:0
|Эсбьерг
|10 тур
|20 сентября, вторник
|20:00
|Эсбьерг
|0:0
|Силькеборг
|17 тур
|21 ноября, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|3:0
|Эсбьерг
|10 тур
|20 сентября, вторник
|20:00
|Эсбьерг
|0:0
|Силькеборг
|28 тур
|9 мая, суббота
|18:00
|Эсбьерг
|5:2
|Силькеборг
|18 тур
|21 февраля, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Эсбьерг
|4 тур
|11 августа, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|0:0
|Силькеборг
|29 тур
|26 апреля, пятница
|20:30
|Силькеборг
|0:1
|Эсбьерг
|15 тур
|2 ноября, пятница
|21:30
|Эсбьерг
|1:0
|Силькеборг
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|2:3
|Силькеборг
|25 тур
|16 апреля, суббота
|19:00
|Эсбьерг
|1:1
|Силькеборг
|17 тур
|21 ноября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Эсбьерг
|7 тур
|28 августа, суббота
|19:00
|Эсбьерг
|2:1
|Силькеборг
|31 тур
|6 мая, четверг
|20:00
|Эсбьерг
|4:0
|Силькеборг
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|2:2
|Эсбьерг
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|2:3
|Эсбьерг
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22