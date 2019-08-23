Хобро - Оденсе

|15 тур
|2 ноября, пятница
|20:00
|Оденсе
|1:0
|Хобро
|5 тур
|11 августа, суббота
|17:00
|Хобро
|3:2
|Оденсе
|17 тур
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|3:0
|Хобро
|11 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Хобро
|1:1
|Оденсе
|30 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:1
|Хобро
|22 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Хобро
|0:2
|Оденсе
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|14:30
|Оденсе
|3:0
|Хобро
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22