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Хобро - Оденсе

23.08.2019, Пятница, 20:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 7 тур Хобро - Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
2 ноября, пятница 20:00 Оденсе 1:0 Хобро
5 тур
11 августа, суббота 17:00 Хобро 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
17 тур
26 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 3:0 Хобро
11 тур
30 сентября, суббота 17:00 Хобро 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Хобро
22 тур
19 марта, суббота 18:00 Хобро 0:2 Оденсе
1 тур
19 июля, воскресенье 14:30 Оденсе 3:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Хобро 2:2 Оденсе
13 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 3:1 Хобро
1 тур
20 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 1:2 Хобро
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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