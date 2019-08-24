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Пршибрам - Яблонец

24.08.2019, Суббота, 18:00 мск Пршибрам, стадион На Литавке Чехия. Синот Лига, 7 тур Пршибрам - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Яблонец 3:0 Пршибрам
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Пршибрам 0:6 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
23 апреля, воскресенье 14:15 Яблонец 2:4 Пршибрам
11 тур
22 октября, суббота 16:00 Пршибрам 2:4 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Яблонец 0:0 Пршибрам
1 тур
25 июля, суббота 18:00 Пршибрам 2:3 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
21 тур
21 марта, суббота 19:00 Яблонец 2:0 Пршибрам
7 тур
13 сентября, суббота 19:00 Пршибрам 1:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
10 мая, суббота 20:00 Пршибрам 3:0 Яблонец
14 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Яблонец 6:0 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
21 тур
30 марта, суббота 19:00 Пршибрам 3:3 Яблонец
7 тур
14 сентября, пятница 22:15 Яблонец 2:2 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
7 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 4:3 Яблонец
10 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 5:1 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
26 тур
30 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 1:2 Яблонец
12 тур
17 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 5:1 Пршибрам
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
20 марта, суббота 15:30 Пршибрам 1:2 Яблонец
6 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 0:0 Пршибрам
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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