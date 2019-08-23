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Сигма - Теплице

23.08.2019, Пятница, 19:00 мск Олумоуц, стадион Андрув стадион Чехия. Синот Лига, 7 тур Сигма - Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Сигма 2:0 Теплице
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Теплице 0:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Теплице 1:2 Сигма
12 тур
28 октября, суббота 18:00 Сигма 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Сигма 6:0 Теплице
1 тур
25 июля, суббота 21:15 Теплице 2:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
18 тур
2 марта, воскресенье 18:00 Теплице 4:0 Сигма
4 тур
10 августа, суббота 21:00 Сигма 2:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
6 мая, понедельник 21:00 Сигма 0:2 Теплице
12 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Теплице 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
25 марта, воскресенье 19:00 Теплице 3:1 Сигма
8 тур
24 сентября, суббота 18:35 Сигма 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 3:0 Теплице
10 тур
27 сентября, понедельник 20:00 Теплице 1:0 Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Теплице 1:1 Сигма
15 тур
23 ноября, понедельник 19:30 Сигма 6:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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