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Болонья - Лацио

06.10.2019, Воскресенье, 16:00 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Серия А, 7 тур Болонья - Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
20 мая, понедельник 21:30 Лацио 3:3 Болонья
18 тур
26 декабря, среда 17:00 Болонья 0:2 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
29 тур
18 марта, воскресенье 22:45 Лацио 1:1 Болонья
10 тур
25 октября, среда 21:45 Болонья 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 22:45 Болонья 0:2 Лацио
8 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Лацио 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Болонья 2:2 Лацио
1 тур
22 августа, суббота 21:45 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Лацио 1:0 Болонья
19 тур
11 января, суббота 23:45 Болонья 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Лацио 6:0 Болонья
16 тур
10 декабря, понедельник 23:59 Болонья 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:3 Болонья
8 тур
23 октября, воскресенье 22:45 Болонья 0:2 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
23 января, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Лацио
2 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 2:3 Лацио
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 20:00 Лацио 2:0 Болонья
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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