Тюмень - Енисей

|20 тур
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Тюмень
|1:1
|Енисей
|2 тур
|15 июля, суббота
|14:00
|Енисей
|3:1
|Тюмень
|20 тур
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Тюмень
|1:1
|Енисей
|2 тур
|15 июля, суббота
|14:00
|Енисей
|3:1
|Тюмень
|37 тур
|14 мая, воскресенье
|11:00
|Енисей
|1:0
|Тюмень
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|12:00
|Тюмень
|2:3
|Енисей
|34 тур
|2 мая, понедельник
|15:00
|Тюмень
|3:1
|Енисей
|16 тур
|15 октября, четверг
|15:00
|Енисей
|1:0
|Тюмень
|20 тур
|18 ноября, вторник
|15:45
|Енисей
|1:1
|Тюмень
|4 тур
|27 июля, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|2:0
|Енисей