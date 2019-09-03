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Тюмень - Енисей

03.09.2019, Вторник, 17:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Кубок, 1/32 финала Тюмень - Енисей
Россия. ФНЛ (2017/2018)
20 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Тюмень 1:1 Енисей
2 тур
15 июля, суббота 14:00 Енисей 3:1 Тюмень
Россия. ФНЛ (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 11:00 Енисей 1:0 Тюмень
19 тур
30 октября, воскресенье 12:00 Тюмень 2:3 Енисей
Россия. ФНЛ (2015/2016)
34 тур
2 мая, понедельник 15:00 Тюмень 3:1 Енисей
16 тур
15 октября, четверг 15:00 Енисей 1:0 Тюмень
Россия. Кубок ФНЛ 2015, группа C
2 тур
15 февраля, воскресенье 13:45 Тюмень 1:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2014/2015)
20 тур
18 ноября, вторник 15:45 Енисей 1:1 Тюмень
4 тур
27 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 2:0 Енисей
Россия. Кубок (2013/2014)
1/32 финала
31 августа, суббота 16:00 Тюмень 1:1
(5:3)п		 Енисей
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