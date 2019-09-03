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Иртыш - Томь

03.09.2019, Вторник, 16:00 мск Омск, стадион Красная Звезда Россия. Кубок, 1/32 финала Иртыш - Томь
Россия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
23 августа, среда 14:30 Иртыш 0:4 Томь
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