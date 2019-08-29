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Мольде - Партизан

29.08.2019, Четверг, 20:00 мск Мольде, стадион Акер Стэдион Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Мольде - Партизан
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 22:00 Партизан 2:1 Мольде
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