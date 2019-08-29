Введите ваш ник на сайте

Заря - Эспаньол

29.08.2019, Четверг, 20:00 мск Луганск, стадион Авангард Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Заря - Эспаньол
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 22:00 Эспаньол 3:1 Заря
...
  • Читайте нас: 