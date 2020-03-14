Биолог-Новокубанск - Динамо

|5 тур
|16 августа, пятница
|17:00
|Динамо
|3:0
|Биолог-Новокубанск
|5 тур
|16 августа, пятница
|17:00
|Динамо
|3:0
|Биолог-Новокубанск
|16 тур
|4 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|2 тур
|3 августа, пятница
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Динамо
|31 тур
|11 мая, пятница
|17:30
|Динамо
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|15 тур
|21 октября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|3:2
|Динамо
|18 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Динамо
|4 тур
|19 августа, пятница
|18:30
|Динамо
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|23 тур
|10 мая, вторник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Динамо
|11 тур
|28 сентября, понедельник
|18:00
|Динамо
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|27 тур
|18 апреля, среда
|18:00
|Динамо
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|11 тур
|6 июля, среда
|18:30
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волгарь
|19
|16
|2
|1
|45:7
|+38
|50
|2.
|Алания
|19
|15
|1
|3
|54:13
|+41
|46
|3.
|Дружба
|19
|10
|4
|5
|29:26
|+3
|34
|4.
|Черноморец Нв
|19
|10
|3
|6
|40:22
|+18
|33
|5.
|Динамо Ст
|19
|8
|3
|8
|31:25
|+6
|27
|6.
|Легион
|19
|7
|6
|6
|18:21
|-3
|27
|7.
|Динамо Мх
|19
|7
|5
|7
|19:24
|-5
|26
|8.
|СКА
|19
|7
|5
|7
|25:25
|0
|26
|9.
|Биолог-Новокубанск
|19
|7
|5
|7
|20:22
|-2
|26
|10.
|Машук-КМВ
|19
|6
|6
|7
|22:17
|+5
|24
|11.
|Кубань
|19
|5
|5
|9
|22:37
|-15
|20
|12.
|Интер
|18
|5
|4
|9
|22:36
|-14
|19
|13.
|Спартак Нч
|19
|4
|7
|8
|18:37
|-19
|19
|14.
|Краснодар-3
|19
|5
|3
|11
|19:38
|-19
|18
|15.
|Анжи
|18
|3
|6
|9
|22:30
|-8
|15
|16.
|Спартак
|19
|1
|5
|13
|14:40
|-26
|8