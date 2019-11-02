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Олимп-Долгопрудный - Коломна

02.11.2019, Суббота, 16:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур Олимп-Долгопрудный - Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
4 тур
9 августа, пятница 17:00 Коломна 1:0 Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
24 тур
19 мая, воскресенье 16:30 Олимп-Долгопрудный 4:0 Коломна
12 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Коломна 1:0 Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
15 тур
28 октября, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный 4:1 Коломна
3 тур
3 августа, четверг 18:00 Коломна 3:3 Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
23 тур
14 мая, воскресенье 14:00 Коломна 0:2 Олимп-Долгопрудный
11 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный 1:1 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
28 тур
20 мая, пятница 18:00 Коломна 0:3 Олимп-Долгопрудный
14 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный 5:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
30 тур
5 июня, пятница 18:00 Коломна 2:2 Олимп-Долгопрудный
1 тур
12 июля, суббота 18:00 Олимп-Долгопрудный 2:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
29 тур
7 мая, среда 18:00 Олимп-Долгопрудный 1:0 Коломна
7 тур
15 августа, четверг 18:00 Коломна 0:2 Олимп-Долгопрудный
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
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