Знамя Труда - Коломна

|2 тур
|24 июля, среда
|18:00
|Коломна
|0:0
|Знамя Труда
|2 тур
|24 июля, среда
|18:00
|Коломна
|0:0
|Знамя Труда
|20 тур
|20 апреля, суббота
|15:00
|Знамя Труда
|4:0
|Коломна
|8 тур
|7 сентября, пятница
|17:00
|Коломна
|3:2
|Знамя Труда
|18 тур
|7 апреля, суббота
|14:00
|Коломна
|3:2
|Знамя Труда
|6 тур
|27 августа, воскресенье
|16:30
|Знамя Труда
|1:0
|Коломна
|17 тур
|26 апреля, среда
|16:30
|Коломна
|1:0
|Знамя Труда
|5 тур
|18 августа, четверг
|17:30
|Знамя Труда
|1:0
|Коломна
|29 тур
|26 мая, четверг
|18:00
|Знамя Труда
|1:1
|Коломна
|15 тур
|17 октября, суббота
|14:00
|Коломна
|2:0
|Знамя Труда
|27 тур
|18 мая, понедельник
|18:00
|Коломна
|3:1
|Знамя Труда
|13 тур
|29 сентября, понедельник
|17:00
|Знамя Труда
|0:2
|Коломна
|36 тур
|5 июня, четверг
|18:00
|Коломна
|1:0
|Знамя Труда
|2 тур
|18 июля, четверг
|18:30
|Знамя Труда
|0:0
|Коломна
|1/256 финала
|10 июля, среда
|18:00
|Коломна
|1:2
|Знамя Труда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Велес
|16
|11
|3
|2
|34:13
|+21
|36
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|17
|11
|2
|4
|29:16
|+13
|35
|3.
|Зенит-2
|17
|9
|5
|3
|30:14
|+16
|32
|4.
|Торпедо Вл
|17
|8
|6
|3
|23:17
|+6
|30
|5.
|Ленинградец
|17
|7
|7
|3
|27:20
|+7
|28
|6.
|Олимп
|16
|7
|5
|4
|18:15
|+3
|26
|7.
|Муром
|16
|7
|3
|6
|31:23
|+8
|24
|8.
|Родина
|17
|6
|4
|7
|27:31
|-4
|22
|9.
|Псков-747
|16
|6
|3
|7
|15:26
|-11
|21
|10.
|Казанка
|16
|4
|5
|7
|26:27
|-1
|17
|11.
|Коломна
|17
|4
|3
|10
|15:24
|-9
|15
|12.
|Знамя Труда
|17
|3
|6
|8
|14:23
|-9
|15
|13.
|Луки-Энергия
|16
|3
|4
|9
|15:29
|-14
|13
|14.
|Звезда
|17
|2
|0
|15
|9:35
|-26
|6