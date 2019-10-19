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Знамя Труда - Коломна

19.10.2019, Суббота, 13:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур Знамя Труда - Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
2 тур
24 июля, среда 18:00 Коломна 0:0 Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
20 тур
20 апреля, суббота 15:00 Знамя Труда 4:0 Коломна
8 тур
7 сентября, пятница 17:00 Коломна 3:2 Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
18 тур
7 апреля, суббота 14:00 Коломна 3:2 Знамя Труда
6 тур
27 августа, воскресенье 16:30 Знамя Труда 1:0 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
17 тур
26 апреля, среда 16:30 Коломна 1:0 Знамя Труда
5 тур
18 августа, четверг 17:30 Знамя Труда 1:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
29 тур
26 мая, четверг 18:00 Знамя Труда 1:1 Коломна
15 тур
17 октября, суббота 14:00 Коломна 2:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:00 Коломна 3:1 Знамя Труда
13 тур
29 сентября, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:2 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
36 тур
5 июня, четверг 18:00 Коломна 1:0 Знамя Труда
2 тур
18 июля, четверг 18:30 Знамя Труда 0:0 Коломна
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
10 июля, среда 18:00 Коломна 1:2 Знамя Труда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
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