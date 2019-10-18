Введите ваш ник на сайте

Велес - Псков-747

18.10.2019, Пятница, 15:00 мск Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур Велес - Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
2 тур
24 июля, среда 18:30 Псков-747 2:0 Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
25 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Псков-747 1:3 Велес
13 тур
13 октября, суббота 14:00 Велес 3:0 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
19 тур
14 апреля, суббота 15:00 Велес 4:2 Псков-747
7 тур
1 сентября, пятница 18:30 Псков-747 2:0 Велес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
...
  • Читайте нас: 