Введите ваш ник на сайте

Псков-747 - Торпедо Вл

12.10.2019, Суббота, 15:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур Псков-747 - Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
26 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 3:2 Псков-747
1 тур
18 июля, среда 18:30 Псков-747 1:4 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
22 тур
4 мая, пятница 18:30 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
10 тур
22 сентября, пятница 18:00 Торпедо Вл 1:0 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 1:2 Псков-747
2 тур
28 июля, четверг 18:30 Псков-747 2:2 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
23 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Псков-747 1:2 Торпедо Вл
9 тур
15 сентября, вторник 18:00 Торпедо Вл 1:1 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 18:30 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
9 тур
4 сентября, четверг 18:30 Торпедо Вл 1:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
34 тур
27 мая, вторник 18:30 Псков-747 3:0 Торпедо Вл
4 тур
27 июля, суббота 18:00 Торпедо Вл 0:0 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
24 тур
28 августа, суббота 19:00 Торпедо Вл 2:2 Псков-747
8 тур
25 мая, вторник 18:30 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
33 тур
30 сентября, среда 18:00 Торпедо Вл 3:1 Псков-747
13 тур
18 июня, четверг 18:00 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
...
  • Читайте нас: 