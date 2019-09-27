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Олимп-Долгопрудный - Псков-747

27.09.2019, Пятница, 18:00 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. ПФЛ. Зона Запад, 11 тур Олимп-Долгопрудный - Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
23 тур
11 мая, суббота 16:00 Псков-747 1:0 Олимп-Долгопрудный
11 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный 7:1 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
17 тур
11 ноября, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный 4:0 Псков-747
5 тур
18 августа, пятница 18:30 Псков-747 0:4 Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
20 тур
22 апреля, суббота 17:00 Олимп-Долгопрудный 2:0 Псков-747
8 тур
9 сентября, пятница 16:00 Псков-747 1:1 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
16 тур
21 октября, среда 18:00 Олимп-Долгопрудный 0:1 Псков-747
2 тур
28 июля, вторник 18:30 Псков-747 3:1 Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
16 тур
17 октября, пятница 16:00 Псков-747 2:3 Олимп-Долгопрудный
2 тур
18 июля, пятница 18:00 Олимп-Долгопрудный 2:1 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
21 тур
24 октября, четверг 16:00 Псков-747 1:0 Олимп-Долгопрудный
15 тур
24 сентября, вторник 18:00 Олимп-Долгопрудный 0:2 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
15 тур
11 октября, четверг 16:30 Псков-747 4:0 Олимп-Долгопрудный
13 тур
30 сентября, воскресенье 18:30 Олимп-Долгопрудный 3:2 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
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