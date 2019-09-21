Введите ваш ник на сайте

Псков-747 - Коломна

21.09.2019, Суббота, 16:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 10 тур Псков-747 - Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
18 тур
6 апреля, суббота 14:00 Коломна 1:6 Псков-747
6 тур
25 августа, суббота 14:00 Псков-747 0:1 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 17:30 Коломна 1:0 Псков-747
11 тур
30 сентября, суббота 15:00 Псков-747 1:0 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
26 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Псков-747 2:0 Коломна
1 тур
20 июля, среда 18:00 Коломна 2:2 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
25 тур
5 мая, четверг 18:30 Псков-747 2:1 Коломна
11 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Коломна 0:3 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
17 тур
23 октября, четверг 15:30 Коломна 0:4 Псков-747
3 тур
25 июля, пятница 18:30 Псков-747 4:1 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
27 тур
28 апреля, понедельник 18:00 Коломна 1:1 Псков-747
9 тур
25 августа, воскресенье 18:30 Псков-747 1:0 Коломна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
...
  • Читайте нас: 