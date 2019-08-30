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Знамя Труда - Псков-747

30.08.2019, Пятница, 16:30 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур Знамя Труда - Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
19 тур
13 апреля, суббота 15:00 Псков-747 1:0 Знамя Труда
7 тур
2 сентября, воскресенье 14:00 Знамя Труда 1:0 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
20 тур
21 апреля, суббота 14:00 Псков-747 4:0 Знамя Труда
8 тур
8 сентября, пятница 16:00 Знамя Труда 0:1 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
21 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 Псков-747 2:0 Знамя Труда
9 тур
17 сентября, суббота 15:00 Знамя Труда 0:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
17 тур
26 октября, понедельник 16:00 Псков-747 2:4 Знамя Труда
3 тур
4 августа, вторник 18:00 Знамя Труда 0:2 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
22 тур
17 апреля, пятница 17:00 Знамя Труда 1:1 Псков-747
8 тур
28 августа, четверг 18:30 Псков-747 1:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
28 тур
1 мая, четверг 15:00 Знамя Труда 0:0 Псков-747
10 тур
28 августа, среда 18:30 Псков-747 1:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
22 тур
2 мая, четверг 17:00 Знамя Труда 0:0 Псков-747
8 тур
27 августа, понедельник 18:30 Псков-747 2:1 Знамя Труда
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
45 тур
22 мая, вторник 18:00 Знамя Труда 0:2 Псков-747
29 тур
17 сентября, суббота 18:30 Псков-747 1:0 Знамя Труда
13 тур
20 июня, понедельник 00:00 Знамя Труда 0:0 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Велес 16 11 3 2 34:13 +21 36
2. Олимп-Долгопрудный 17 11 2 4 29:16 +13 35
3. Зенит-2 17 9 5 3 30:14 +16 32
4. Торпедо Вл 17 8 6 3 23:17 +6 30
5. Ленинградец 17 7 7 3 27:20 +7 28
6. Олимп 16 7 5 4 18:15 +3 26
7. Муром 16 7 3 6 31:23 +8 24
8. Родина 17 6 4 7 27:31 -4 22
9. Псков-747 16 6 3 7 15:26 -11 21
10. Казанка 16 4 5 7 26:27 -1 17
11. Коломна 17 4 3 10 15:24 -9 15
12. Знамя Труда 17 3 6 8 14:23 -9 15
13. Луки-Энергия 16 3 4 9 15:29 -14 13
14. Звезда 17 2 0 15 9:35 -26 6
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