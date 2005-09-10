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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
ЕГОРОВ

Крылья Советов - Торпедо

10.09.2005, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 22 тур Крылья Советов - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
7 тур
30 апреля, суббота 17:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
24 сентября, пятница 00:00 Торпедо 0:1 Крылья Советов
7 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:5 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
12 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 4:2 Торпедо
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
30 июля, вторник 00:00 Торпедо 4:3 Крылья Советов
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Торпедо 0:4 Крылья Советов
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:1 Крылья Советов
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Торпедо 3:1 Крылья Советов
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Крылья Советов
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
14 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Торпедо
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
22 тур
31 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Торпедо
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Крылья Советов
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Торпедо
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Торпедо 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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