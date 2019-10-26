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Волга - Челябинск

26.10.2019, Суббота, 13:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур Волга - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
6 тур
23 августа, пятница 16:00 Челябинск 2:2 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
20 тур
22 апреля, понедельник 17:00 Волга 1:0 Челябинск
10 тур
23 сентября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:2 Волга
Россия. Кубок (2018/2019)
1/64 финала
7 августа, вторник 18:00 Волга 1:1
(1:4)п		 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
20 тур
21 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Волга
8 тур
8 сентября, пятница 17:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
21 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 Волга 0:0 Челябинск
13 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:0 Волга
5 тур
16 августа, вторник 17:00 Волга 1:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
24 тур
13 мая, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Волга
14 тур
8 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:0 Волга
6 тур
21 августа, пятница 18:00 Волга 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
27 тур
5 июня, пятница 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
23 сентября, вторник 18:00 Волга 1:1 Челябинск
2 тур
24 июля, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
27 тур
5 июня, четверг 17:00 Челябинск 2:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 13:00 Челябинск 1:2 Волга
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Волга 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 16:30 Челябинск 1:1 Волга
11 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 16:30 Челябинск 2:2 Волга
21 тур
3 сентября, суббота 18:00 Волга 1:0 Челябинск
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Челябинск 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Волга 1:2 Челябинск
12 тур
19 июля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Челябинск 1:1 Волга
16 тур
18 июля, суббота 18:00 Волга 1:1 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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