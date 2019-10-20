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Челябинск - КАМАЗ

20.10.2019, Воскресенье, 13:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур Челябинск - КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
5 тур
16 августа, пятница 18:30 КАМАЗ 3:1 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
13 тур
10 октября, среда 18:30 КАМАЗ 1:1 Челябинск
3 тур
3 августа, пятница 16:30 Челябинск 0:1 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 16:00 Челябинск 1:0 КАМАЗ
12 тур
1 октября, воскресенье 16:00 КАМАЗ 1:2 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
24 тур
19 мая, пятница 16:30 Челябинск 1:0 КАМАЗ
11 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Челябинск 3:0 КАМАЗ
3 тур
3 августа, среда 18:00 КАМАЗ 1:2 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/64 финала
7 августа, воскресенье 18:00 КАМАЗ 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
24 тур
18 мая, понедельник 16:30 Челябинск 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
17 тур
22 октября, среда 13:00 Челябинск 0:1 КАМАЗ
7 тур
27 августа, среда 18:00 КАМАЗ 3:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
26 тур
30 мая, пятница 18:00 КАМАЗ 1:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 15:00 КАМАЗ 0:1 Челябинск
8 тур
4 сентября, среда 16:30 Челябинск 3:1 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 1:1 Челябинск
9 тур
5 сентября, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Россия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
1 июля, среда 16:30 Челябинск 2:1 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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